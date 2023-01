Signorini nomina Oriana nuova regina del GF Vip | lo sfogo di Antonella

(Di martedì 17 gennaio 2023)Fiordelisi non è più tra i protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip?passa la corona aMarzoli Sono passati quasi quattro mesi dall’inizio della settima… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

Il Pallone Gonfiato

lo invita in Mistery. Nel tracciare la sua linea della vita sono stati diversi i momenti ... GeorgeWilma mentre Ciupilan viene nominato dalla Murgia. Daniele fa il nome di Nicole. ...lo invita in Mistery. Nel tracciare la sua linea della vita sono stati diversi i momenti ... GeorgeWilma mentre Ciupilan viene nominato dalla Murgia. Daniele fa il nome di Nicole. ... Gf Vip, Edoardo Donnamaria senza peli sulla lingua: "Qui vince chi ... Signorini aveva già annunciato gli immuni della settimana ... Ecco quali sono state invece le nomination per ogni Vip. Tavassi ha nominato Sara, lei nomina invece Tavassi. Nikita decide di nominare ...Ventottesima puntata per "Grande Fratello Vip", il reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo il periodo di assenza dalla Casa a causa di problemi di salute, Antonino Spinalbese, è rientrato nel ...