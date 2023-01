Si fa prima con un rivetto | come e quando si sfruttano questi accessori

Leggi su chenews

(Di martedì 17 gennaio 2023) I rivetti sono una soluzione semplice, economica e facile da applicare. Si utilizzano in tantissime situazioni, soprattutto laddove non sia possibile saldare tra di loro due materiali: perché molto differenti o anche a causa dello spessore minimo. Costano poco, meno di altre soluzioni, inoltre consentono di creare un punto di fissaggio inamovibile, se non rompendo i rivetti stessi. Diverse tipologie di rivetti Visto chedi fissaggio offrono così tante caratteristiche vantaggiose, nel tempo se ne sono prodotti di varie tipologie. Oltre ai classici rivetti a strappo, i professionisti utilizzano anche rivetti strutturali, a tenuta stagna o rivetti filettati.ultimi sono particolarmente utiliè necessario creare un foro filettato su un materiale in strato sottile, o che ...