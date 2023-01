“Si ammazzassero tutti” L' audio che travolge Totti e l' intervista che asfalta Noemi

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 gennaio 2023) Domenica sera a “Non è l'Arena” si è parlato di Francesco, e non solo a proposito di gossip. Massimo Giletti ha affrontato la questione assai spinosa dei conti correnti, dei Rolex e di Montecarlo. Si è parlato del fatto che “er Pupone” sarebbe andato a Montecarlo per vendere i suoi orologi nel 2020. E, a proposito di questo, Massimo Giletti ha parlato dell'che il loro inviato è riuscito ad avere in “modo rocambolesco”. A quel punto, quindi, la regia ha mandato in onda il noto, in cuismentisce la vendita degli orologi: “Neanche so di chi ca**o sono quegli orologi. Sì mi hanno mandato pure a me le foto ma non so di chi sono quegli orologi. Chi ca**o s'è mai venduto niente. Qualcuno ha fatto gli orologi con scritto ‘', così… Vabbè ma sti ca**i, si ...