(Di martedì 17 gennaio 2023) Non solo il Brasile. Stanno infatti crescendo le tensioni in varie parti dell’America Latina. E ilè una di queste. Il governo peruviano ha decretato per trenta giorni lo stato d’emergenza nei dipartimenti di Cusco, Lima e Puno, oltre che in altre regioni, a seguito delle significative manifestazioni che stanno attraversando il Paese: proteste che, nelle ultime settimane, hanno causato almeno 42 vittime. Le proteste, che sono dirette contro l’attuale presidente peruviana Dina Boluarte, hanno preso avvio all’inizio dello scorso dicembre. Ricordiamo infatti che l’allora presidente (nonché esponente dello schieramento marxistaLibero) Pedro Castillo era stato deposto, dopo aver tentato un golpe. Nel dettaglio, a seguito di una minaccia di impeachment, Castillo aveva cercato di scogliere il Congresso della Repubblica, decretando successivamente ...

Panorama

È quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Oxfam "la disuguaglianza non conosce", pubblicato in ... Un altro fattore cheil quadro del divario economico, sono i tagli alla spesa pubblica ...... 'Ogni singolo euro investito nell'industria fossile è un investimento che alimenta laclimatica già in corso e la finanza italiana, con le proprie operazioni di business,il collasso ... Si aggrava la crisi in Perù Non solo il Brasile. Stanno infatti crescendo le tensioni in varie parti dell’America Latina. E il Perù è una di queste. Il governo peruviano ha decretato per trenta giorni lo stato d’emergenza nei di ...Investimenti e tagli dei costi «responsabili» hanno permesso all’azienda mantovana di chiudere il 2022 con 60 milioni di fatturato, cifra attesa per il 2023. Ecco le nuove strategie spiegate dall’ad B ...