Shakira fattura! Quanti soldi ha guadagnato (fino ad ora) con la canzone contro Piqué

Corriere della Sera

Grazie a 'Music Sessions #53'è riuscita a monetizzare il tradimento e la fine della sua lunga relazione con Gerard Piqué. Del resto, come dice una strofa della canzone, diventata già inno femminile: "Le donne non ...scrive e, vittima di Piqué (e non solo) . Il record del pezzo di. Le donne fatturano, Piqué anche . Piqué replica a: Casio e Twingo . La luce riflessa di una fine ... Piqué piange, Shakira fattura: è già rivoluzione | Aldo Cazzullo La cantante colombiana spacca Internet con la sua revenge song contro l'ex marito: in soli quattro giorni le ha fruttato 2,5 milioni di dollari. Ma la lista degli artisti da cui ha imparato è lunga. E ...I fan di Shakira si presentano sotto casa sua e le intonano la canzone contro Piqué, BZRP Music Session #53 che è diventata una hit in tutto il mondo.