Corriere dello Sport

...diche attacca Piqué , sta spopolando ed è già la più ascoltata in tutto il mondo. Un grande successo che la cantante colombiana ha voluto celebrare nel weekend organizzando una super...Le Sessioni Musicali BZRP #53 diin collaborazione con Bizzaria è già la terza canzone che lei 'dedica' a Gerard Piqué dopo ...relazione con il collega musicista David Crosby durante unaa ... Shakira fa festa, un ex giocatore famoso beccato fuori da casa sua Il singolo di Shakira realizzato in collaborazione con Bizarrap si è fatto messaggero della vendetta della pop star colombiana e ha raccolto un successo enorme. Un successo che ha preso di sprovvista ...La cantante colombiana ha trovato nella musica il veicolo perfetto per prendersela pubblicamente con il suo ex, Gerard Piqué, cosa a cui hanno fatto ricorso in passato anche altri cantanti di spicco.