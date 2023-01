Sexify 2 | la recensione | la storia delle protagoniste diventa più confusa | ma mantiene l' interesse

Leggi su movieplayer

(Di martedì 17 gennaio 2023) La stagione 2 di, serie polacca disponibile su Netflix, prosegue latre giovanioffrendo, come sottolineato nella, un ritratto efficace dei rapporti sentimentali e sulla ricerca della propria strada. Dalla Polonia arriva su Netflix la stagione 2 di una serie molto originale che meriterebbe maggiore attenzione da parte degli utenti:, quasi una versione di Sex Education per un target anagraficamente di qualche anno più grande rispetto agli studenti del liceo, a cui si uniscono degli elementi tipicicomedy ambientate sul posto di lavoro. Con una visione molto femminile alle tematiche come la scoperta della propria identità e sessualità, ma un approccio comunque ironico e leggero, la serie dimostra, come verrà ...