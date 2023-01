Serie D | il 18 gennaio Crema-Bra in Coppa Italia e tre recuperi di campionato

Virgilio Notizie

...La notizia sembra confermare quando dichiarato negli scorsi giorni proprio dal creatore della,... Non una notizia scontata, considerando quello che ha passato: la mattina del 12023 , l'...Si parlerà di questo venerdì 20a Firenze, nella conferenza nazionale degli assistenti ... alla narrazione che si fa del lavoro di cura, che non può essere appiattito ad unada ... Ascolti tv, dati Auditel lunedì 16 gennaio: la serie su Dalla Chiesa batte il Gf Vip, ok "Boss in incognito" Stasera - 17 gennaio 2023 - su Rai 3 torna Cartabianca: ecco le anticipazioni, gli ospiti di stasera e le info su dove vedere la puntata ...Napoli Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia in programma stasera, martedì 17 gennaio 2023, alle ore 21 ...