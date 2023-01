Serie C | quaterna tutta al femminile per Montevarchi-Siena

(Di martedì 17 gennaio 2023)alper, match del girone B diC in programma domenica 22 gennaio alle ore 14.30. Insieme alle due squadre, infatti, scenderanno in campo anche l’arbitro Maria Marotta (Sapri), le assistenti Veronica Vettorel (Latina), Giulia Tempestilli (Roma 2) e Deborah Bianchi (Prato) che sarà il quarto ufficiale. Una prima volta storica che inorgogliscelaC, dove ha iniziato la carriera anche la prima donna arbitro di una partita diA, Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. SportFace.

