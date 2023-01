SERIE BKT | MATCHDAY 20 | BARI 4-0 PARMA

Leggi su seriea24

(Di martedì 17 gennaio 2023), 14 January 2023 – It ended 4-0 at the San Nicola.won, scoring three goals in the first half thanks to Cheddira (one in open-play and two from the spot) and Salcedo just before full-time.4-0Scorers: 5?, 13? (penalty) and 44? (penalty) Cheddira, 93? Salcedo(4-3-1-2)Caprile; Dorval, Di Cesare (54? Zuzek), Vicari, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti (80? Mallamo); Ceter (86? Antenucci); Folorunsho (80? Bellomo), Cheddira (86? Salcedo).Unused: Frattali, Botta, Gigliotti, Terranova, Pucino, Scheidler, Ricci.Coach: Michele Mignani(4-3-3)Buffon; Delprato (55? Ansaldi), Balogh, Osorio (46? Camara), Valenti; Sohm, Bernabé (62? Inglese), Juric; Benedyczak, Bonny (55? Mihaila), Oosterwolde (74? Circati).Unused: Chichizola, Corvi, Charpentier, Vazquez, Hainaut, ...