Serie A | Il ritorno del miglior Paulo Dybala… per mano di Mourinho

(Di martedì 17 gennaio 2023) 2023-01-16 18:40:40 Calcio italiano:Dybalà è tornato. ‘La Joya’, già autore del gol vittoria in Coppa Italia (1-0 contro il Genoa), è stato l’artefice della doppietta contro la Fiorentina nella vittoria di questa domenica a Roma. L’Olimpico, con le sue oltre 60.000 gole presenti in ogni partita, si è già abituato a scandire il cognome del campione del mondo. Y Josécome ammette lo stesso centrocampista, è in parte responsabile della sua rinascita. “? Sai cosa significa nella storia del calcio. Ha vinto tutto mi amava molto qui e sono anche un campione del mondo grazie a lui”, ha spiegato l’argentino alla tv italiana dopo la partita di coppa. Il portoghese, infatti, ha spinto per il suo acquisto ed è stato fondamentale per il suo arrivo nella Città Eterna. Sono anche campione del mondo grazie a ...