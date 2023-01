Serie A | 4 squalificati per il prossimo turno

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono quattro i calciatoriper la 19a giornata diA: Nikolaou (Spezia), Koopmeiners (Atalanta), Dodò (Fiorentina) e Marin (Empoli). L'Atalanta dovrà dunque fare a meno di Koopmeiners nel big match della prossima giornata diA contro la Juventus in programma domenica sera. Mister Gasperini, al posto del centrocampista olandese, dovrebbe puntare su Scalvini che sta ben figurando anche in mediana. Senza Dodò, contro il Torino sabato sera al Franchi toccherà a Venuti presidiare la corsia destra di difesa della Fiorentina. Nello Spezia ci sarà da ovviare all'assenza di Nikolaou, nel terzetto arretrato occasione domenica per Caldara con Ampadu e Kiwior. Infine nell'Empoli sarà Grassi a fare le veci di Marin lunedì a San Siro contro l'Inter in cabina di regia.