Serie A 22 23 | la classifica a confronto dopo 18 giornate

(Di martedì 17 gennaio 2023) A un solo turno dal termine del girone d’andata, ladiA e il relativocon la scorsa stagione hanno sempre più una regina incontrastata: il Napoli di Luciano Spalletti. La formazione azzurra, infatti, nell’anticipo del venerdì ha annientato per 5-1 la Juventus, diretta rivale per il titolo, allungando a +10 in graduatoria, figlio del +8 dei partenopei e del +6 dei bianconeri rispetto alla scorsa stagione. E neanche il Milan (-1), nuovamente secondo in solitaria, riesce a tenere il passo, visto il 2-2 acciuffato in rimonta sul campo di un Lecce coriaceo. I rossoneri, al momento, viaggiano a 9 lunghezze di ritardo, a +1 sulla Juventus e sull’Inter, che sabato sera ha battuto di misura, per 1-0 e non senza fatica, l’Hellas Verona. La compagine nerazzurra e quella gialloblù stanno facendo peggio della stagione, ...