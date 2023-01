Serie A 2022 2023 | Giudice Sportivo | un turno di stop per quattro giocatori

Leggi su sportface

(Di martedì 17 gennaio 2023) IldellaA, in riferimento alle partite dell’ultima giornata di campionato, ha squalificato per una giornata: si tratta di Dodò (Fiorentina), Koopmeiners (Atalanta), Marin (Empoli) e Nikolaou (Spezia). Undi squalifica anche per i due membri degli staff tecnici di Roma e Sampdoria, Giovanni Cerra e Vincenzo Sasso, mentre, per quanto riguarda le società, ammende di 5mila euro per l’Atalanta, 4mila per il Lecce e 3mila per Cremonese, Lazio e Sassuolo. SportFace.