Sergio Mattarella e Giorgia Meloni insieme per l' inizio del percorso di formazione dei nuovi dirigenti ministeriali

Today.it

Alla cerimonia inaugurale presenzieranno tutte le più alte cariche dello Stato: il Presidente della Repubblica, il vicepresidente del Senato e il Presidente della Camera Lorenzo ...Lo ha ribadito il Consiglio supremo di Difesa, riunitosi nel pomeriggio al Quirinale sotto la presidenza del Capo dello Stato,. Durante la riunione è stata appunto esaminata 'la ... Mattarella firma il decreto sui carburanti: cosa cambia per gli automobilisti Il 18 gennaio alle ore 11, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati, si terrà la cerimonia inaugurale dell’ottava edizione del Corso-Concorso della ...Dal “#ciaone” sul referendum per le trivelle nel 2016, alla comparsa nelle carte della fondazione Open che vede imputato Matteo Renzi (ma non lui), l’ex deputato del Pd si prepara a far parte dell’org ...