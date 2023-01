Sergio Castellitto | età | altezza | peso | moglie famosa e figlio regista Una famiglia vip

(Di martedì 17 gennaio 2023): età,e altre curiosità. Attore, sceneggiatore edi spessore è uno dei volti più amati del cinema e della televisione italiani. Ha iniziato a recitare nel 1981 nel film di Francesco Rosi Tre fratelli e ne il Carcerato di Alfonso Brescia. Il successo è arrivato con “Sembra morto… ma è solo svenuto” di Felice Ferina. Nel corso della sua lunga e prolifica carriera,Caterllitto ha vinto due Nastri d’Argento con Il grande cocomero e L’uomo di stelle di Tornatore e un David di Donatello con Non ti muovere, film tratto dall’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini.ha preso parte ad alcune delle fiction più apprezzate della televisione come ‘O professore, Il sindaco pescatore, Rocco Chinnici ...

Movieplayer

La fiction con protagonistaha intrattenuto davanti al piccolo schermo 3.56 milioni di utenti e il 18.8% di share (sette giorni fa 3.95 milioni e il 19.9%). Numeri in linea con le ...Rai 1 si impone, in sequenza, con ' L'Eredità ' , ' I Soliti Ignoti ' e le nuove due puntate de ' Il nostro generale ' , connei panni del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa . ... Il nostro generale, la nostra intervista a Sergio Castellitto, Lucio ... Ultimo appuntamento con i dieci anni di lotta alla mafia e alle Brigate rosse di Carlo Alberto dalla Chiesa raccontata da Il nostro generale di Lucio Pellegrini una fiction in prima serata su Rai 1 co ...Dove e quando vedere la replica della terza puntata de Il nostro generale E' andato in onda ieri sera il terzo e penultimo appuntamento della serie tv con ...