Seres 5 | prezzi e dettagli del nuovo SUV cinese

(Di martedì 17 gennaio 2023) Dopo la presentazione ufficiale al Salone dell’Auto di Bruxelles, la5, vettura di produzione, si prepara a debuttare sul mercato europeo. Si tratta di un SUV elettrico medio-grande, lungo 471 cm, larga 193 e alto162 cm. Il listinoè disponibile, per adesso, solo per la Germania. I costi sono i seguenti: versione

Quattroruote

La cineseha presentato la Suv elettrica 5, confermandone l'ingresso nel mercato europeo. La vettura sarà proposta concompresi tra 63.900 e 74.900 euro (riferimento per la Germania) ed entro breve ...indicativi per il mercato tedesco sono i seguenti: Standard 2WD: da 63.900 euro Premium 4WD: da 67.900 euro Flagship 4WD: da 74.900 euro Esteticamente la5 si distingue per delle ... Seres 5: caratteristiche, prezzo, uscita, batterie allo stato semi-solido - Quattroruote.it Annuncio vendita Alfa Romeo 159 1.9 JTDm Eco Progression usata del 2010 a Bastia Umbra, Perugia nella sezione Auto usate di Automoto.it ...Approda in Europa un’altra vettura di un brand cinese. Si tratta della Seres 5, una suv elettrica di dimensioni medio-grandi (è lunga 471 cm, larga 193 e alta 162 cm) che ha fatto il suo debutto uffic ...