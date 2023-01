Senza parole Dalla Chiesa | fucilata alla Rai | durante la fiction sul padre

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 gennaio 2023) Riavvolgere il nastro finoserata di ieri, lunedì 16 gennaio. In onda su Rai 1 c'è Il nostro Generale, ladedicata a Carlo Alberto. La puntata, per inciso, va in onda proprio nel giorno dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Una coincidenza dall'altissimo significato simbolico. Peccato però che lasia interrotta dalle pubblicità. Non potrebbe essere altrimenti. Ma secondo Rita, figlia del generale e oggi deputata eletta con Forza Italia, c'è modo e modo per farlo, c'è modo e modo per interrompere la. E il modo, a suo giudizio, in un'occasione è stato profondamente sbagliato. Così lasi sfoga su ...