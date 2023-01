Selena Gomez si è messa con un noto musicista | “Una storia nata da poco”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stando ai rumor che arrivano dagli USAavrebbe ritrovato l’amore. La cantante di Lose You To Love Me sembra che stia frequentano un membro dei The Chainsmokers (che hanno rivelato di essersi divertiti tra di loro). Secondo quello che ha rivelato una fonte, la popstar sta uscendo con quel belloccio di Andrew Taggart. I due non intendono nascondersi e in questi giorni sono andati a giocare a bowling e al cinema insieme. “Stanno vivendo in estrema tranquillità la loroda. Non stanno cercando di nascondere la loro relazione d’amore intrufolandosi nei club per soli membri. Sono molto casual e di basso profilo, ma non vogliono proprio nascondersi. I loro amici sanno già tutto, loro vanno a giocare a bowling e al cinema insieme. Lei è così affettuosa con lui. ...

ha zittito i troll che sui social hanno fatto commenti di body shaming sulla sua forma fisica dopo la sua apparizione in compagnia della sorella di 9 anni, Gracie, ai Golden Globe 2023. L ...in "Lose you to love" del 2019 ha messo in pubblica piazza tutte le menzogne dell'ex Justin Bieber. A riana Grande se n'è sbattuta e ha fatto proprio i nomi: in "Thank U, Next" del 2019 ... Selena Gomez risponde al body shaming: «Sono un po' grossa in questo momento perché me la sono goduta durante le vacanze» La presenza di Selena Gomez ai Golden Globe 2023 non è passata inosservata ai suoi troll, che non hanno risparmiato commenti sulla sua forma fisica posta natalizia ...La cantante di "Lose You to Love Me" ha ricevuto numerose critiche a seguito della sua apparizione ai Golden Globe ...