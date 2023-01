Se lo capisci sei un genio assoluto | cosa sta facendo il gatto? Nessuno ci arriva!

Leggi su howtodofor

(Di martedì 17 gennaio 2023) In questa immagine non è semplice riuscire a indovinarestaquesto, ma la risposta alla domanda se ilstia salendo la scala o la stia scendendo rivela qualin più sul vostro quoziente intellettivo. L’illusione ottica è un test ma anche un gioco che resterà sempre in voga perché tante persone si divertono a farlo e provare a indovinare quale sia la realtà di un’immagine. La verità è che non esiste una risposta giusta ma in un’illusione ottica ogni risposta può andare bene e gli artisti che realizzano queste immagini con plurimi significati si divertono sempre molto. Le foto e i disegni realizzati di solito rappresentano qualche nella realtà è spesso assai diverso. Si tratta di una logica che solo una mente allenata può acquisire e ...