Scotland Yard nella bufera per l' agente violentatore seriale | ignorati 20 anni di stupri

Il poliziotto David Carrick è stato arrestato nell'ottobre 2021 e si è dichiarato colpevole di ben 49 capi d'imputazione, ma solo adesso la polizia britannica lo ha ...Per, la Metropolitan Police di Londra, è come ripiombare nell'incubo già vissuto con la storia di Wayne Couzens , l'agente di polizia che rapì e uccise la 33enne Sarah Everard nel parco ... Di nuovo una "mela marcia" a Scotland Yard: l'agente David Carrick confessa decine di stupri Per Scotland Yard, la Metropolitan Police di Londra, è come ripiombare nell’incubo già vissuto con la storia di Wayne ...David Carrick ha confessato 48 stupri contro decine di donne. Ma potrebbero essere più di mille gli agenti coinvolti in casi sessuali o di violenza domestica.