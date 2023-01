Scontri ultras | parla l’avvocato Emilio Coppola | “E’ necessario essere cauti”

(Di martedì 17 gennaio 2023) Negli ultimi giorni ha tenuto banco il provvedimento nei confronti dei tifosi di Napoli e Roma per gli. Domenica otto gennaio è una data che difficilmente scorderemo; nel corso della giornata, infatti, si sono verificati pesantitradel Napoli edella Roma. A livello calcistico, i partenopei si imposero due a zero in casa della Sampdoria mentre i ragazzi di Mourinho riuscirono a strappare un punto in casa dei campioni d’Italia. AnsafotoIn questo caso, però, il calcio passa in secondo piano; l’attenzione va, per forza di cose, su un tema (legato al mondo calcistico) che si fatica a comprendere. Il momento di una partita di calcio, infatti, dovrebbedi gioia e felicità, di supporto alla propria squadra e di sentimenti diversi a seconda del ...

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ed il sindaco Gaetano Manfredi, non ci stanno a far macchiare l'immagine della città e dello sport daglitra glidel Napoli e della Roma. Condannano quanto accaduto e promuovono l'intervento selettivo adottato dal ministero dell'Interno sui responsabili. "Abbiamo una tifoseria molto civile,...... tre del Cesena) identificati dalla Digos di Forlì durante glipre - derby tra Cesena e ... Sanzioni più dure inflitte ai cinquebiancorossi, alcuni dei quali già destinatari in passato di ... Scontri ultras, il romanista Di Tosto in chat: «Se i napoletani arrivano in autogrill, fermiamoci davanti». No Gli scontri tra Roma e Napoli hanno visto emanare un provvedimento che ha fatto discutere, soprattutto per la punizione "esagerata" ...Il Napoli resterà 2 mesi senza i propri tifosi in trasferta, dopo gli scontri tra ultras sull'A1. Sentiamo le parole dell'avvocato Coppola.