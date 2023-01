Scontri ultras | il romanista Di Tosto in chat | «Se i napoletani arrivano in autogrill | fermiamoci davanti» Nove indagati

ilmessaggero.it

A seguito degliavvenuti tra le opposte tifoserie a Ponte Pietra di Cesena prima di Cesena - Rimini, il ... Due degliriminesi dovranno stare lontani dagli spalti per 3 anni; gli altri tre ...In seguito degliavvenuti tra le opposte tifoserie in località Ponte Pietra di Cesena prima dell'incontro di ... Due degliriminesi dovranno stare lontani dagli spalti per 3 anni; gli ... Scontri ultras, il romanista Di Tosto in chat: «Se i napoletani arrivano in autogrill, fermiamoci davanti». No Gli ultras sono diventati i nuovi ravers ... “famiglie allo stadio”, che secondo molti non andrebbero a vedere le partite per il pericolo di scontri – che negli impianti o subito fuori non si ...Due degli ultras riminesi dovranno stare lontani dagli spalti per ... di polizia a Ponte Pietra ha consentito di disperdere tempestivamente i partecipanti agli scontri, evitando ulteriori conseguenze, ...