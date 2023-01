Sconfitte per Primavera e Under 17 | gli Under 14 Pro vincono a Pesaro

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si è concluso un fine settimana di impegni per il settore giovanile rossoverde. Latorna con una sconfitta da Imola: 2-0 per gli emiliani il risultato finale; perde, di misura, anche l’17. Per i ragazzi di Marco Schenardi sconfitta di misura, al Terra Umbra, con la Reggina per 1-2 (gol rossoverde realizzato da Corrado Fulga).Vince l’14 Pro: la squadra di Alessandro Brunetti si è imposta in trasferta sulla Visper 4-0 (reti di Franquillo, Ponziani, Morelli e Colantoni). I campionati15 e16 riprenderanno domenica prossima. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

Ternana Calcio

... 6 pareggi e 8, con 23 gol fatti e 35 reti incassate: numeri che dovrebbero bastare a salvare la panchina. Insomma, il ko contro l'Atalanta pare solo un pretestoconcretizzare una ...... 0 pareggi e 2realizzando 4 reti e subendone 3 . I padroni di casa sono reduci dal sedicesimo di finale vinto 1 - 0 in casa dell'UD Logrones mentre gli ospiti da quello2 - 0 in casa ... Sconfitte per Primavera e Under 17, gli Under 14 Pro vincono a ... La Supercoppa Italia per uscire da un periodo positivo che si protrae dopo i pareggi con Roma e Lecce in campionato e la sconfitta con il Torino in Coppa Italia. Contro l'Inter a Riyad il Milan ...Massimo Brambilla ha parlato ai microfoni di Jtv alla vigilia della gara contro il Foggia: "A Padova secondo me abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto un punto che per noi ...