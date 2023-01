Sciroppi contaminati per i bambini L’allarme è per questi due

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha allertato su un qualcosa di davvero inquietante che riguarda degli. Nello specifico si tratta di dueche sono utilizzati per curare sia la tosse che il raffreddore. Sono stati identificati in Uzbekistan, ma il dato preoccupante è che potrebbero essere venduti anche in altri Paesi.duerisultano essere molto pericolosi. Questo non risulta essere un caso isolato dipericolosi e messi in commercio, basti ricordare il caso del Gambia.per ie? perdue – FormatonewsIn cosa consiste questo pericolo? Glisotto accusa posso essere ...

Trend-online.com

Il ramo europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità ha diramato un'allerta sull'utilizzo di due farmaci, analizzati in Uzbekistan e prodotti in India, che conterrebbero sostanze come il glicole ...L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha lanciato un'allerta in Europa sui potenziali rischi di due marche diidentificati e definiti "scadenti" identificati in Uzbekistan ma che circolano anche nel territorio Ue: si tratta dell'Ambronol e il Dok - 1 Max, entrambi prodotti dell'azienda ... Allarme sciroppi contaminati: quali sono quelli pericolosi per i bambini L'Oms lancia l'allarme per sciroppi contaminatiL'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha lanciato un allarme: alcuni sciroppi diffusamente utilizzati per tosse, raffreddore ed influenza sono sta ...Allarme dell'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa su due sciroppi contaminati identificati nella regione. Si tratta di medicinali per la tosse e per… Leggi ...