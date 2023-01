Sciopero La7 | salta anche DiMartedì

(Di martedì 17 gennaio 2023) Giovanni Floris -Lodei lavoratori di La7, previsto inizialmente venerdì scorso, è stato indetto per la giornata di oggi, martedì 17 gennaio 2023. La rete diretta da Andrea Salerno subisce dunque importanti variazioni di palinsesto.La7: quali programmino L’astensione alle prestazioni lavorative del personale di La7 blocca la regolare messa in onda della trasmissioni in diretta.ti questa mattina Omnibus, Coffee Break e L’Aria che Tira, la sospensione riguarderàil programma del primo pomeriggio, Tagadà, e quello di prima serata,. Tutti torneranno in onda domani, mentre l’appuntamento con Giovanni Floris è rimandato alla prossima settimana.La7: le ragioni La RSU (Rappresentanza ...

In seguito allodei lavoratori de, non vanno quindi in onda: Omnibus, L'aria che tira di Myrta Merlino, agadà, condotto da Tiziana Panella e, in più - essendo il giorno di - , è ...