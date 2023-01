Sciopero dei benzinai il 25 e 26 gennaio | confermato

Il Fatto Quotidiano

L'attivista svedese per il clima Greta Thunberg è stata unanumerosi manifestanti portati via dalla polizia, durante le proteste contro la miniera di ... "Settimana 230 delloper il clima " ..."Il mio auspicio è che ci sia un confronto sereno e costruttivo per migliorare il provvedimento", ha sottolineato il ministro Urso Logestori degli impianticarburanti fissato per il 25 e il 26 gennaio resta congelato in attesa di passi concreti da parte del Governo. Dopo quello di oggi al ministero delle Imprese e ... Sciopero dei lavoratori (non giornalisti) di La7: cambia la programmazione del giorno Nella mattinata odierna e primo pomeriggio c'è stato una specie di blackout di alcune popolari trasmissioni su La7, televisione di proprietà di Urbano Cairo, in cui sono ...In seguito all’incontro avuto con il governo la scorsa settimana, lo sciopero dei benzinai, previsto per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023, era stato congelato con la speranza di poter trovare un… ...