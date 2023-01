Sciopero benzinai | i sindacati confermano l' agitazione per il 25 - 26 gennaio ma aspettano un passo dal governo

Corriere della Sera

Lodeiprevisto per il 25 e 26 gennaio resta congelato. E' quanto emerge al termine del tavolo tra i rappresentanti di categoria e il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il ...Italia Iverso loe l'Antitrust indaga sui prezzi Vanessa Ricciardi La nota Prima hanno espresso la loro delusione: "Ancora oggi il governo non ha saputo o voluto assumere la ... Benzinai verso lo sciopero: multe di 6 mila euro inaccettabili per i gestori Confermato nel tardo pomeriggio di oggi, 17 gennaio, lo sciopero dei benzinai per il 25 e il 26 gennaio prossimi. La giornata è stata caratterizzata da un lungo tavolo di trattative tra i sindacati de ...Deludente per i sindacati l'incontro di oggi con il governo. L'agitazione è confermata, ma congelata in attesa di novità dall'esecutivo ...