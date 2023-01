Sciopero benzinai | Faib Abruzzo | lo sciopero è riduttivo e non risolve problema

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 gennaio 2023) Pescara - "Non traiamo nessun vantaggio da questa situazione, non ci stiamo arricchendo. Anzi, la crisi colpisce noi come tutti. Lo, perché non serve are il. Non si capisce la posizione del Governo: sta cercando un colpevole? Noi non stiamo guadagnando di più e le sanzioni previste vanno oltre ogni logica". E' quanto afferma Giuseppe Parisse, del coordinamento, la Federazione Autonoma Italianadi Confesercenti. Anche a livello regionale, d'altronde, le oltre 600 stazioni di rifornimento presenti sul territorio sono alle prese con il caro-carburanti e con le decisioni dell'Esecutivo. Nei 616 impianti abruzzesi, al momento, secondo i dati dell'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e ...