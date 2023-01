Sciopero benzinai confermato per il 25-26 gennaio I sindacati dopo l' incontro col governo | «Decreto va migliorato»

Adnkronos

I sindacati di categoria Fegica e Figisc/Anisa in una nota congiunta hanno confermato che lodeiproclamato per il 25 e 26 gennaio , in attesa delle valutazioni, resta congelato ma comunque convocato, anche dopo il nuovo confronto tra le sigle associative e il governo. '...I prezzi dei carburanti scendono, ma la tensione sale tra gestori di pompe e governo ... Benzinai: "Sciopero congelato". Giovedì nuovo tavolo con governo Contestazioni per la mobilitazione indetta dai gestori per il 25 e 26 gennaio. «Denunciare le anomalie nei prezzi dei carburanti non è gettare fango sulla categoria» ...Al momento lo sciopero dei benzinai per il 25 e il 26 gennaio è confermato. Al tavolo carburanti tra gestori e governo al ministero delle Imprese e del made in Italy non si sono fatti molti passi in a ...