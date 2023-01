Sci di fondo | Maria Eugenia Boccardi conquista il bronzo nella 5 km tc alle Universiadi di Lake Placid

(Di martedì 17 gennaio 2023) Si apre con una bella notizia per l’Italia la settima giornata delleInvernali di2023.hato una preziosa medaglia dinello sci diin occasione della 5 km in tecnica classica con partenza a intervalli, regalando alla spedizione azzurra (contando tutte le discipline) il quinto piazzamento sul podio complessivo. La 22enne trentina ha centrato un buon terzo posto con il tempo di 13’43”, accusando un gap di 22?2 dalla vincitrice finlandese Hilla Niemela e di 4?8 dalla piazza d’onore occupata dall’estone Mariel Merlii Pulles. Fuori dalla top20 le altre azzurre in gara: 21ma Elisa Sordello a 1’19?5, 24ma Laura Colombo a 1’21?3 e 36ma Valentina Maj a 1’43” dalla ...

Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali, che hanno fatto preparare e battere le varie piste per lodi, e un 'manipolo' di guide ambientali ...Tutte aperte le piste nelle stazionidove ci sono dai 15 ai 50 cm di neve battuta e dove quest'... Ancora più felici i centriche stanno battendo tutti i tracciati sia al centroAsiago e ... Sci di fondo. Lo Sci Club Primaluna quinto sulle nevi di Schilpario La FISI ha rilasciato i nomi degli italiani che prenderanno parte alle gare di Coppa del Mondo di Livigno, scelta al posto di Milano come sede di questo fine settimana italiano. Una sprint e una team ...Su il sipario questo weekend in Val di Fiemme per il 39° Skiri Trophy XCountry Quasi 1300 concorrenti saranno anima ed essenza di questa edizione Iscritte diverse nazioni straniere all’appuntamento tr ...