Sci di fondo | Italia | i convocati per Livigno Federico Pellegrino il leader | al via anche Federica Sanfilippo

(Di martedì 17 gennaio 2023) La FISI ha rilasciato i nomi deglini che prenderanno parte alle gare di Coppa del Mondo di, scelta al posto di Milano come sede di questo fine settimanano. Una sprint e una team sprint, sempre a tecnica libera, caratterizzeranno questo primo appuntamento successivo al Tour de Ski. In campo maschile a godere del tifo dei propri connazionali saranno, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Hellweger. Per quel che riguarda, De Fabiani e Mocellini si tratta di un weekend nel quale sono attesissimi, viste le faville fatte nell'evento a tappe tra podi e quarto posto assoluto del poliziotto di Nus.

Manca sempre meno alla tappa di Coppa del mondo dididi Livigno , in programma sabato 21 e domenica 22 gennaio. Si parte con la sprint in tecnica libera e si chiude con la team sprint , rispettivamente con le qualificazioni dalle ore 10.45