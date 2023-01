Sci di fondo | Coppa del Mondo | undici azzurri convocati per la tappa di Livigno

(Di martedì 17 gennaio 2023) Manca sempre meno alladideldi sci didi, in programma sabato 21 e domenica 22 gennaio. Si parte con la sprint in tecnica libera e si chiude con la team sprint, rispettivamente con le qualificazioni dalle ore 10.45 e la gara alle 13.15.gli(sei uomini e cinque donne)dal direttore tecnico Alfred Stauder. Si tratta di Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz, Simone Mocellini, Mikael Abram e Michael Helwegger, Caterina Ganz, Cristina Pittin, Nicole Monsorno, Martina Bellini e Federica Sanfilippo. Obiettivo podio per la spedizione azzurra, reduce da un bel Tour de Ski e determinata a confermarsi. SportFace.

