Sci | Casse nono in prova a Kitz | comanda Cochran Siegle - Sport - Altri Sport - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

L'americano al comando nella prima prova sulla Streif, ma Kilde e Odermatt mandano segnali chiari.nono e Paris undicesimo i migliori ...Nono tempo per Mattia, a 1 23 dalla vetta, mentre Dominik Paris ha chiuso all'11esimo posto. Nei primi venti anche Florian Schieder, 18esimo, mentre gli altri azzurri hanno chiuso più indietro:... Sci, Casse nono in prova a Kitz, comanda Cochran Siegle L’americano al comando nella prima prova sulla Streif, ma Kilde e Odermatt mandano segnali chiari. Casse nono e Paris undicesimo i migliori azzurri ...Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, sulla mitica Streif. Miglior tempo allo statunitense Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sul tempo ...