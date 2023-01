Sci alpino | Ryan Cochran - Siegle miglior tempo in libere Kitzbuehel

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nonoper Mattia Casse, 11esimo Dominik Paris.(AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l' ...

La Gazzetta dello Sport

Nono tempo per Mattia Casse, 11esimo Dominik Paris. KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l' ...La Coppa del mondo femminile diapproda a Cortina d'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservata alla velocità sulla pista Olympia delle Tofane. In programma due discese venerdì 20 gennaio (ore 10.15) e sabato 21 ... Franzoni stagione finita: si opera ai flessori della coscia destra Ryan Cochran-Siegle ha concluso con il miglior tempo la prima prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023. Sulla mitologica pista “Streif” l ...Dopo il successo dell’edizione-lancio del 2022, con oltre duecento atleti ai nastri di partenza, Gressoney-Saint-Jean e il comprensorio sciistico di Weissmatten sono stati nuovamente scelti da FISky ( ...