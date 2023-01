Sci alpino | quante vittorie per l’Italia femminile a Cortina d’Ampezzo! Isolde Kostner fece un poker in discesa

(Di martedì 17 gennaio 2023) L’Olympia delle Tofane è uno dei templi della velocità nella Coppa del Mondodi scie proprio questo fine settimana si gareggerà ad’Ampezzo. Una tre giorni attesissima dal pubblico italiano, che spera di esultare nuovamente per le gesta delle nostre portacolori, che in passato hanno saputo ottenere tantissimesu questo storico tracciato. Un elenco di successi davvero notevole e allungato ulteriormente nelle passata stagione con una strepitosa doppietta tra Elena Curtoni, vincitrice in superG, e Sofia Goggia, salita sul gradino più alto del podio inlibera. Si trattava della seconda affermazione della carriera per la bergamasca a, dopo quella nel 2018 davanti a due leggende come Lindsey Vonn e Mikaela Shiffrin. Anche Elena Fanchini e ...

Nono tempo per Mattia Casse, 11esimo Dominik Paris. KITZBUEHEL (AUSTRIA) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l' ...La Coppa del mondo femminile di sci alpino approda a Cortina d'Ampezzo per l'attesissima tre giorni riservata alla velocità sulla pista Olympia delle Tofane. In programma due discese venerdì 20 gennaio (ore 10.15) e sabato 21 ... Sci alpino, l'infortunio a Giovanni Franzoni è serio: cosa si è fatto, stagione al capolinea