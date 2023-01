Schwoch | Contro la Juve una cinquina memorabile | il Napoli sta dominando il campionato

(Di martedì 17 gennaio 2023) Stefan, ex calciatore del, ha parlato a "Febbre a 90", su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “Questa sera è logico che giochi chi ha trovato meno spazio, da Raspadori a Simeone tutti hanno dimostrato di essere validissimi, in questo momento ini “titolari” danno ampie garanzie. Oggi è giusto che giochino gli altri. Venerdì è stata una, la rosa delè fortissima, lagioca di ripartenze e nel calcio di oggi non puoi farlo, certo se Meret non fa quella parata il primo tempo finisce 2-2 e sarebbe stato incredibile, ma questanon avrebbe mai potuto impensierire il, che staile non bisogna avere paura di ...

Chi è Stefan Schwoch: la carriera del goleador del Napoli NAPOLI - Stefan Schwoch è intervenuto a 'Febbre a 90', su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni: "Questa sera è logico che giochi chi ha trovato meno spazio, da Raspadori a Simeone tutti han ...