(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 17 Gennaio 2023– https://plusinnovation.it , il leader nella trasformazione digitalea gestione'automazione, ha lanciato oggi un appello urgente ai governi e alle aziende di tutto il mondo, affinché accelerino le loro azioni per la sostenibilità e incrementino gli investimenti nelle tecnologie che li aiuteranno a ridurre le emissioni di anidride carbonica e a rafforzare la loro sicurezza. La richiesta si inquadra in un contesto di prezziin aumento,'approvvigionamento energetico e rapida accelerazione dei cambiamenti climatici, che insieme rappresentano sfide importanti per le aziende, le economie e le società di tutto il mondo. Queste sfide fanno ...

Adnkronos

OracleSiemens Tech Mahindra Limited Wipro Limited Related Reports in SkyQuest's Library: Global Off - Grid Housing Market Global Sodium - ion Battery Market Global Charcoal Market ...Tra gli 'early bird', che hanno già confermato la loro partecipazione vi sono: Lenovo,, Vertiv, Trend Micro, Acer, Kaseya, Fujitsu, Eaton, Hitachi Vantara, eSentire, StarTech.com, ... Schneider Electric chiede più impegno per accelerare la transizione energetica e affrontare la crisi dell’energia: fattori chiave decarbonizzazione ed efficienza Berna, 12.01.2023 - La consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider ha completato il suo stato maggiore nominando una collaboratrice e due collaboratori personali: Lise Bailat, Cédric Adrover e Clau ...(Adnkronos) - Una collaborazione strategica che prevede standard comuni per semplificare l'onboarding e la gestione del ciclo di vita degli asset con digital twin, realtà virtuale e realtà aumentata ...