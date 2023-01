Schettino sbarcò per ultimo Costa Concordia | il racconto che cambia tutto

Leggi su liberoquotidiano

«Il Comandante non ha abbandonato la nave. Io sono scesa a mezzanotte e dieci minuti e lui era ancora lì a gestire le persone che prendevano le scialuppe impiegate in un servizio spola per trasferirle sull'isola. Non è assolutamente vero che, già alle 23, era in albergo a farsi i fatti suoi, come molti giornalisti hanno raccontato». Chi parla è Katia Keyvanian, responsabile del servizio clienti della, la nave che la sera del 13 gennaio 2012 naufragò urtando il più piccolo degli scogli delle "le Scole", a cinquecento metri dal porto dell'isola del Giglio. Per quel naufragio che provocò la morte di 32 persone ed il salvataggio di ...