Scherma | Giordan sul tetto del mondo | “Non è facile vincere | ma ci credo sempre!”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella fortunata trasferta a Washington dove l’Italia dellaparalimpica conquista numerose medaglie spicca l’oro di. Edoardo sale ancora sul podio e strappa un magnifico successo in Coppa del. Parte allora alla grande il 2023 per l’atleta delle Fiamme Oro e di Fiumicino, in preparazione dei prossimi importanti impegni dell’anno. L’Azzurro vince la medaglia più bella nella categoria A della gara individuale della sciabola dei suoi successi. Fiero di se stesso e dell’Italia, Edoardo scrive su Instagram: “Non èun torneo internazionale e anche quando il destino ci si mette contro, bisogna solo mantenere la calma e andare avanti. Grazie a tutti per il vostro supporto. La mentalità è tutto!”. (foto@TeamBizzi) Visualizza questo post su ...