Scarichi nel fiume Sarno | sequestrata un’industria conserviera

(Di martedì 17 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNocera Superiore – I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Cava de’ Tirreni ed i Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, unitamente a personale dell’ARPAC hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore – Ufficio GIP a carico di una nota industriacon sede in Nocera Superiore. Gli accertamenti condotti presso il sito produttivo hanno fatto emergere che l’impianto di depurazione e le vasche di raccolta delle acque reflue industriali non erano presenti e quindi funzionanti, così realizzando una modifica sostanziale dell ’impianto senza che le modifiche fossero state autorizzate, in violazione perciò del Testo Unico Ambientale D.lgs. 152/06. Pertanto, la Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha ...