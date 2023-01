Scaloni | «Non ho più rivisto la finale | non ne ho bisogno | ce l’ho in testa»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 17 gennaio 2023) Lionel, l’allenatore dell’Argentina, che ha alzato la Coppa del Mondo in Qatar ha rilasciato un’intervista a Cope. L’allenatore dell’Albiceleste ha ricordato il successo in Qatar e di come sia cambiata la sua vita: «Pensavo che la mia vita sarebbe stata più serena dopo la Coppa del Mondo, uscire per strada non è più facile come prima. Quella, il giorno prima, eravamo convinti che sarebbe andata bene. Non ho piùla, perché cein. Fino all’80esimo minuto sapevo che sarebbe stata partita spettacolare, poi è stato diverso». Continua: «È stato un peccato non chiuderla prima. L’ultima parata di ‘Dibu’ Martínez è stata fondamentale per noi. Ci siamo goduti il ??Mondiale. Eravamo calciatori e sappiamo che le parole sono ...