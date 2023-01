Saviano | la ferocia di Messina Denaro | un «re» che sciolse un bimbo nell’acido

Corriere della Sera

Nel fondo 'I segreti di un blitz' e 'Ladi un re'. Lo stesso tema torna anche in spalla, '... A centro pagina spicca l'intervista a Roberto, ': il Governo non è anti - mafia'. ......del fuoco incrociato dell'indignazione dei suoi ex compagni del sindacato di base e dalla... I vari Marco Damilano, Zoro, Roberto, Fabio Fazio & Co., quelli che lo avevano innalzato alle ... Matteo Messina Denaro, la ferocia di un «re» che sciolse un bimbo ...