sarah paulson

(Di martedì 17 gennaio 2023) Insieme da quasi 8 anni, la diva di Ratched e l'attrice di Hollywood sono più innamorate che mai. "Mi hai cambiato. In tutti i modi importanti. Condividere la mia vita con te ha dato un senso a tutto il resto". L'articolo proviene da DireDonna.

