Sanzione in arrivo per De Laurentiis dopo le dichiarazioni a Report | le ultime

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 17 gennaio 2023) Nella puntata di ieri aè intervenuto il presidente del Napoli Aurelio Deper parlare di Andrea Agnelli. Parole che non sono state per nulla dolci e che secondo l’edizione odierna de La Repubblica potrebbero costar caro al patron azzurro. Di seguito quanto riportato dal quotidiano: “Parole crude, che costeranno molto probabilmente al presidente un deferimento. Ma la bellezza delle squadra di Spalletti è il miglior antidoto contro i veleni” Napoli De(Getty Images) De: leQueste le parole del presidente De: “Tutti i morti di fame della Lega Calcio, per un tozzo di pane, stavano svendendo i diritti televisivi per i prossimi sette, otto anni. Ho usato Andre ...