Sant' Antonio Abate | oggi la benedizione degli animali in piazza San Pietro - Cronaca - quotidiano net

Prima Lecco

Mucche, asini, pecore, capre, cavalli, galline e conigli da tutta la Penisola sbarcano nella Capitale per iniziativa dell'Associazione italiana Allevatori (AIA) e della ...E' la Coldiretti a lanciare l'allarme sul crack degli allevamenti italiani nel rapporto 'Salviamo la Fattoria Italia' diffuso in occasione diAbate, il Patrono degli animali, con il ... Intera città in festa per Sant'Antonio A Saronno, invece, si mangia polenta e formaggio (oggi alle 11.30 e 18.30 nei pressi della chiesetta di Sant'Antonio). Nel Bresciano, la festa di Sant'Antonio Abate si lega alla pasta ripiena: a ...Roberto e Biagio a Camigliatello Silano il centro Sociale adiacente sarà intitolato a Mons Francesco Antonio Nolê il compianto vescovo ... Roberto e Biagio Il vescovo che incarnava lo spirito di San ...