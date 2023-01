Sant’Antonio | a Roma la benedizione per i cani delle unità cinofile di polizia e pompieri

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 gennaio 2023)– Unaspeciale per gli “angeli a quattro zampe” che assieme alle forze dell’ordine vegliano ogni giorno sui cittadini della Capitale. Infatti, nella festa diabate, gli agenti delladi Stato e i Vigili del Fuoco con le, si sono dati appuntamento nella chiesa di San Vitale, via Nazionale, per celebrare la ricorrenza del patrono degli animali. Alla presenza dei rispettivi comandanti e dirigenti, il cappellano ha benedetto gli animali e i rispettivi “padroni”. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie diCittà Metropolitanailfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la ...