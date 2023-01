Sanremo | Zelensky da Amadeus in collegamento | mentre il Festival della Canzone Cristiana si mette in volo verso l' Ucraina

(Di martedì 17 gennaio 2023) (Adnkronos) - Il dipinto dell'artistaNatali Ferrary al vincitore delverrà consegnato dal critico d'arte Giuseppe Ussani d'Escobar in rappresentanza dei Papaboys, 17 Gennaio 2023 - Ormai è ufficiale la notizia che il Presidente dell'sarà incon, nel corso dell'ultima serata deldi2023. Il giornalista Bruno Vespa ha confermato, in diretta, a Mara Venier lantà del Presidente ucraino di essere presente al. Nel contempo, Fabrizio Venturi, ideatore e Direttore Artistico del...

Il Fatto Quotidiano

", bomba di Vespa: Amadeus travolto sui social Su Facebook l'ormai ex consigliere ha postato la foto della sua lettera di dimissioni da consulente esterno dell'ufficio di ...Nei giorni scorsi era trapelato un altro dettaglio dell'intervista. Nel corso del colloquio con Bruno Vespa,avrebbe espresso il desiderio di intervenire al Festival di ... Sanremo 2023, “Zelensky in collegamento alla serata finale del Festival” L’avvocato Carlo Rienzi presiede il Codacons da quando l’ha fondato, ossia dal 1986. Le sue denunce, nell’interesse delle più svariate categorie di consumatori, hanno colpito praticamente tutto e tutt ...In occasione della giornata di ascolti in anteprima dei brani del Festival di Sanremo 2023, Amadeus ha fatto il punto sulla 73° edizione. Ecco i dettagli.