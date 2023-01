Sanremo 2023 | Olly in gara con Polvere | ecco di cosa parla

(Di martedì 17 gennaio 2023)è tra i Big inalla 73° edizione del Festival dicon l’ineditodiè tra i Big inalla 73° edizione del Festival di(7-11 febbraio) con l’inedito(Aleph Records – Epic Records Italy/Sony Music). Consi conferma lo stile tutto personale del giovane artista, caratterizzato dal contrasto tra l’ uptempo in cassa dritta e il racconto cantautorale.racconta se stesso presentando tutte le sue sfaccettature, dalla più vivace e spontanea alla più malinconica e intimista. La canzone è scritta e composta da, JVLI ed Emanuele Lovito. «Tutti in casa abbiamo ...

Si complica, con nuovi contorni in parte rivelati questa mattina dal procuratore di Imperia Alberto Lari, la ricostruzione della vicenda di R., il bimbo di Ventimiglia tuttora ricoverato all'ospedale ..., le pagelle delle canzoni: Mengoni elegante (8), Colapesce - Dimartino funzionano (8), delusione Madame (4) Una volta enunciata la classifica dalla ventottesima posizione infatti, non ci ...Arrivano news riguardo all’ultima serata del Festival di Sanremo che dall’edizione 2023 cambia il suo regolamento. In particolare, il cambiamento riguarda l’ultima fase ...Chiara Ferragni si è concessa uno shooting con le altre co-conduttrici di Sanremo e ha indirettamente replicato alle polemiche nei suoi confronti.