Sanremo 2023 | Levante e la polemica inutile contro i giornalisti | canzone non compresa o pretesto per parlare di sé?

Inutile negarlo, oltre alle canzoni,è molto atteso anche per la presenta di Chiara Ferragni. Che la si ami o meno, la curiosità di vedere un personaggio seguito e discusso come lei alle prese con un ruolo inedito è davvero ...Amadeus risolve " una volta per tutte " il giallo sull'invito a Silvia Toffanin per il Festival di: cosa è accaduto. In occasione del primo ascolto delle canzoni in gara a, Amadeus ha incontrato i giornalisti della sala stampa. Sottoponendosi ai quesiti e alle curiosità ...Inutile negarlo, oltre alle canzoni, Sanremo 2023 è molto atteso anche per la presenta di Chiara Ferragni. Che la si ami o meno, la curiosità di vedere un personaggio seguito e discusso come lei alle ...Gli addetti ai lavori hanno ascoltato i brani del Festival: ecco la sintesi dei loro giudizi. In testa Mengoni e Colapesce Dimartino, Cugini di campagna in coda ...